Иран накопил урана для создания 5 ядерных боеприпасов, - Минобороны Израиля

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант во время визита в Афины, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, Иран способен разработать ядерное оружие уже через несколько месяцев, однако Штаты не дадут ему этого сделать.

В то же время, как утверждал премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, миру грозит ядерная война, если Ирану разрешат получить атомное оружие.

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