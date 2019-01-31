Іран знаходиться у фінансовому хаосі, - Трамп

Трамп розкритикував демократів за пасивність по відношенню до Ірану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сейчас находится в финансовом хаосе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Так, президент США раскритиковал демократов за пассивность по отношению к Ирану.

"(Чак, - ред.) Шумер и демократы - большие поклонники слабости и пассивности по отношению к Ирану. Они не имеют ни малейшего представления об опасности, которую они могут навлечь на нашу страну. Иран сейчас находится в финансовом хаосе из-за санкций и выхода США из (ядерной, - ред.) сделки. Демократы поставили нас в плохое положение - но теперь все хорошо!" - написал Трамп.

Напомним, Германия, Франция и Великобритания создали механизм, который позволит европейским компаниям торговать с Ираном в условиях санкций США.

Как писало РБК-Украина ранее, руководство исключенного из глобальной финансовой системы Ирана планирует запустить государственную криптовалюту, чтобы обойти американские санкции.

Так, в начале ноября 2018-го Штаты возобновили все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года.