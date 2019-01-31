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Іран знаходиться у фінансовому хаосі, - Трамп

Новини » Політика    31.01.2019 - 18:29
Іран знаходиться у фінансовому хаосі, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Трамп розкритикував демократів за пасивність по відношенню до Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зараз перебуває у фінансовому хаосі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Так, президент США розкритикував демократів за пасивність по відношенню до Ірану.

Іран знаходиться у фінансовому хаосі, - Трамп

"(Чак, - ред.) Шумер і демократи - великі шанувальники слабкості і пасивності по відношенню до Ірану. Вони не мають ні найменшого уявлення про небезпеку, яку вони можуть накликати на нашу країну. Іран зараз перебуває у фінансовому хаосі через санкції і вихід США з (ядерної, - ред.) угоди. Демократи поставили нас в погане становище - але тепер все добре!" - написав Трамп.

Нагадаємо, Німеччина, Франція і Великобританія створили механізм, який дозволить європейським компаніям торгувати з Іраном в умовах санкцій США.

Як писало РБК-Україна раніше, керівництво виключеного з глобальної фінансової системи Ірану планує запустити державну криптовалюту, щоб обійти американські санкції.

Так, на початку листопада 2018-го Штати відновили всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

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