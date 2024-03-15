Иран покупает у России аэростаты-шпионы. СМИ раскрыли подробности сделки

Отмечается, что выступающие против иранского режима хакеры из группировки Prana Network слили в сеть почтовые сервисы местной компании Sahara Thunder. Ее считают "прокладкой", связывающей Россию и Иран.

В слитных в сеть данных описаны детали обмена военными технологиями между Тегераном и Москвой. Издание "Медуза" проанализировало архив и выяснило, что Иран закупает у России аэростаты-шпионы, подобные китайским, которые сбивали над США.

Издание нашло электронную переписку иранской компании Sahara Thunder и российского предприятия "Внештехснаб", занимающегося экспортом оборудования. В письмах оговаривается доставка в Иран продукции "Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики". Как отмечается, бюро занимается созданием дирижаблей, аэростатов и систем спецназначения. Связанный с аэростатами проект Иран назвал "Демавенд".

Представители сторон начали переписку 11 ноября 2022 года. Руководство российского "Внештехснаб" сообщило, что уже занимается процедурой получения разрешений на поставку десятков названий оборудования, в том числе метеостанции аэростата, бароклапана, аэростатного сигнального огня, пульта управления и т.п.

Все эти детали представляют собой оборудование беспилотного дирижабля или аэростата. Само конструкторское бюро отмечает, что такие аппараты могут в реальном времени отслеживать ситуацию в акваториях, у границ, дорогах, жилых кварталах, а также на мероприятиях.

В письмах российская сторона сообщала, что поставки откладывались из-за пандемии коронавируса.

В мае 2022 года переписка возобновилась. Иран снова захотел купить продукцию российского предприятия, но в этот раз речь шла о ремонте оборудования.

Все аэростаты и комплектующие, как свидетельствуют слитые письма, отправляли по морю. Это облегчало транспортировку, поскольку корабли могли отключить трекеры.

Руководитель российского "Внештехснаб" объяснил в комментарии изданию, что якобы пока не знаком с иранским проектом "Демавенд". Но он не исключил, что аэростаты могут использовать для разных целей.

Помощь Ирана российской армии

Известно, что Иран с первого месяца полномасштабного вторжения поддержал российское вторжение в Украину. Кроме того, страна предоставила России военную помощь. В частности, Тегеран передал Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.

Также издание Sky News сообщило, что Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107, который Москва может использовать против Украины. Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".