По его словам, речь идет об участии Тегерана в формате "СНГ+", перспективу которого президент Ирана Масуд Пезешкиан обсуждал на саммите в Туркменистане 9 октября.

"Этот вопрос, конечно, вызвал интерес у многих стран СНГ. И я чувствую, что оценки преимущественно положительные", - сказал Лебедев.

Он также отметил, что в случае одобрения инициативы Иран станет первой страной, которая получит партнерский статус.

Ранее Пезешкиан объяснял, что расширение формата "СНГ+" может открыть дополнительные возможности для взаимодействия государств региона в торговой, инвестиционной, технологической и других сферах.

Среди направлений потенциального сотрудничества он также называл добычу полезных ископаемых и развитие транспортной инфраструктуры.

Кроме того, иранский лидер предлагал объединить энергетические возможности стран в общую сеть. По его мнению, это позволило бы координировать добычу и поставки нефти, газа и электроэнергии, а не конкурировать друг с другом за рынки сбыта.

Также Пезешкиан отмечал необходимость развития альтернативных механизмов расчетов, в частности бартера.

По его убеждению, такие инструменты помогут странам сохранять торговые связи, несмотря на санкционные ограничения.