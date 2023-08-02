Иран готовится к строительству заводов по выпуску БПЛА в РФ и Беларуси, - ISW

Иран занимается подготовкой к строительству заводов по производству дронов в Беларуси и России. Это должно помочь Москве нарастить свою "армию" БПЛА, а Тегерану – привлечь валюту в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По информации аналитиков, 31 июля министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на встрече с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани обсуждали создание завода по производству дронов-камикадзе в Беларуси для поддержки российского вторжения в Украину.
Ранее иранские инженеры изучали возможность трансформации завода в Гомеле, Беларусь, в предприятия по производству дронов. В июне США сообщили, что Иран помогает России построить завод по производству дронов в Елабуге, РФ.
Строительство завода по производству иранских беспилотников в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке дронов из Ирана в РФ через Ближний Восток. В свою очередь, сборка БПЛА позволит Ирану привлечь валютные средства в экономику.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси.
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