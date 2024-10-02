Иран ждет возмездие. Что известно об ударе по Израилю и какой ответ готовит Нетаньяху

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Ракетный обстрел Израиля

В этот вторник около 19:30 в Израиле объявили воздушную тревогу и призвали местных перейти в укрытия. Израильское армейское радио проинформировало, что из Ирана было выпущено около двухсот ракет. Взрывы слышали по всей стране. В общей сложности речь идет о 181 баллистической ракете, хотя первоначально распространялись сообщения о якобы 400 целях.

Впрочем, большинство ракет были сбиты израильской системой ПРО "Железный купол". Перехват был виден над Тель-Авивом, Хайфой и другими городами. К тому же отбивать атаку Израилю помогали американские эсминцы.

Как пишет издание Axios, те ракеты, которые не были перехвачены, попадали в основном в открытые районы вблизи базы ВВС на юге Израиля, штаб-квартиры Моссада и базы военной разведки к северу от Тель-Авива.

Также в сети можно было увидеть видео, публиковавшиеся очевидцами во время атаки, на кадрах заметны и "прилеты" ракет по Израилю. Пока известно об одном погибшем палестинце. Еще несколько человек получили легкие травмы, в том числе двое жителей Тель-Авива. Несколько построек повреждены.

Воздушная тревога объявлялась по всей стране, но Израиль сразу после завершения атаки открыл свое воздушное пространство.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что этот удар стал "ответом" на ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Гании, лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.

Иранские СМИ нафантазировали, что в результате атаки якобы были уничтожены израильские F-35, а также поражены военная база и газовая платформа. Однако в ЦАХАЛ опровергли это, отметив, что иранские обстрелы не нанесли вреда боеспособности ВВС Израиля.

Фото: обломки иранской баллистической ракеты (Getty Images)

Иран ждет ответ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник назвал массированную ракетную атаку Ирана 1 октября "большой ошибкой" и заявил, что обстрел Тегерана провалился "благодаря израильской системе противовоздушной обороны, которая является самой совершенной в мире". Также он поблагодарил США за поддержку.

"Сегодня Иран совершил большую ошибку - и он за это поплатится. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам", - сказал Нетаньяху.

Такое заявление он сделал, выступая на заседании кабинета безопасности в защищенном бункере под Иерусалимом. Два израильских официальных лица рассказали Axios, что это заседание закончилось через несколько часов с пониманием того, что военный ответ Израиля будет, но без четкого решения каким именно.

Фото: Нетаньяху провел заседание кабинета министров по вопросам безопасности из-за ракетных обстрелов Ирана (Getty Images)

Axios со ссылкой на источники сообщает, что Израиль начнет "значительное возмездие" за массированную ракетную атаку в течение нескольких дней. По данным издания, все варианты будут рассмотрены, включая удары по ядерным объектам Ирана.

Впрочем, многие из израильских официальных лиц указывают на нефтяные объекты Ирана как на вероятную цель, а некоторые говорят, что возможны "точечные убийства" и ликвидация иранских систем ПВО.

Ответ может включать авиаудары из истребителей, а также тайные операции, подобные той, в результате которой два месяца назад в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что одной из причин, почему решение не было принято было то, что Израиль хочет проконсультироваться с администрацией президента США Джо Байдена.

ЦАХАЛ продолжает удары по объектам "Хезболлы"

Отметим, что после ракетных обстрелов Израиля со стороны Ирана израильская армия атаковала объекты "Хезболлы" в Бейруте (Ливан). Удар был направлен на производство оружия и инфраструктуру террористической группировки. Незадолго до этого, в ночь на среду, ЦАХАЛ призвал немедленно покинуть два здания в южном пригороде Бейрута и территорию в радиусе 500м.

Уже к утру официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военно-воздушные силы по-прежнему действуют "на полную мощность". Он добавил, что Израиль продолжит мощные удары по Ближнему Востоку, а также обвинил Иран в эскалации конфликта в регионе.

Иран пригрозил, что если Израиль ответит силой, то Тегеран также совершит атаку снова.

При этом, по сообщению Минздрава Ливана, за последние сутки на юге страны в результате израильских ударов якобы погибли по меньшей мере 55 человек, а ранены 156.

Как реагирует мир

Вчера президент США Джо Байден отдал приказ своим военным помочь Израилю защититься от иранских атак и сбивать ракеты. Он сообщил, что вместе с вице-президентом Камалой Харрис провел две встречи с командой национальной безопасности.

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что эсминцы ВМС США помогали Израилю сбивать иранские ракеты Он подчеркнул, что, учитывая последствия, "атака, кажется, потерпела поражение и неэффективна".

"Очевидно, что это значительная эскалация со стороны Ирана, важное событие, и не менее важно, что мы смогли подойти вместе с Израилем и создать ситуацию, в которой никто не погиб во время этой атаки, насколько нам известно сейчас", - сказал он.

Тем временем Пентагон не исключил новой атаки Ирана на Израиль.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британские военные также помогли Израилю отразить ракетную атаку. По его словам, британские войска "сыграли свою роль в попытках предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке". Впрочем, он не сообщил подробности участия Великобритании.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз осуждает атаку Ирана.

"Мы снова подтверждаем нашу преданность безопасности Израиля. Этот цикл атак может подпитать неконтролируемая региональная эскалация. Мы призываем все стороны к максимальному сдерживанию", - написал Боррель в соцсети Х (Twitter).

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи осудил ракетный удар Тегерана и призвал к деэскалации.

"Мы очень обеспокоены действиями Ирана, поэтому мы осуждаем их. Это хорошо, что, кажется, оборона Израиля при поддержке Соединенных Штатов обеспечила отсутствие потерь среди гражданского населения, кажется, на этом этапе", - сказал Албанизи и добавил, что Израиль имеет право защищаться.

Не обошлось и без инцидентов у посольств. Датская полиция заявила сегодня утром, что расследует два взрыва в непосредственной близости от посольства Израиля на северной окраине Копенгагена. О пострадавших сообщений не поступало.

"Очевидно, что посольство Израиля находится в непосредственной близости, и это тоже угол, с которого мы смотрим", - сказал представитель полиции Копенгагена.

Известно, что Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

Эскалация на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко накалилась еще 7 октября 2023 года. Тогда ХАМАС совершил масштабную атаку на Израиль. После того, как израильская армия отразила вторжение террористов, она уже несколько месяцев проводит военную операцию в Газе, а накануне впервые со второй Ливанской войны 2006 ЦАХАЛ начал наземную операцию на территории Ливана под названием "Северные стрелы".

Этому предшествовала серия больших атак на "Хезболлу". В результате был ликвидирован ряд топ-главарей террористической группировки, а во время массового подрыва пейджеров и раций тысячи причастных к организации погибли или были искалечены.

Цель наземной операции, как пояснили в ЦАХАЛ, уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана, угрожающую пограничным поселениям Израиля. Район на севере страны был объявлен "закрытой военной зоной".

Как писало Times of Israel, уже после начала наземной операции ливанские военные отошли от границы на 5 км. Израиль отметил, что операция носит ограниченный характер и рейды осуществляются против целей "Хезболлы".

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Северные стрелы". Почему Израиль начал наземную операцию в Ливане и какова цель".