В Ираке прогремел мощный взрыв на военной базе, - Reuters

Отмечается, что взрыв был достаточно мощным, а произошел инцидент поздно в пятницу.

Агентство Reuters со ссылкой на армейские источники пишет, что военная база, где произошел взрыв, "используется Силами народной мобилизации Ирака (PMF)".

"Два источника безопасности заявили, что взрыв стал результатом неизвестного авиаудара, который произошел около полуночи в пятницу. Два источника PMF отметили, что удары не привели к жертвам, но нанесли материальный ущерб", - передает Reuters.

Кроме того, представители PMF рассказали агентству, что удары были направлены по штабу PMF на военной базе Калсо близ города Искандария, примерно в 50 км к югу от Багдада.

Связи PMF с Тегераном

Следует добавить, что

Обозреватели часто отмечают, что Силы народной мобилизации (PMF) - коалиция ополченцев - номинально находятся под контролем иракских военных коалиция ополченцев. Ранее зимой эта организация объявила в своем заявлении, что заместитель главы ее операций в Багдаде Муштака Талеба аль-Саиди, также известный как Абу Таква, был убит "в результате жестокой американской агрессии".

Напомним, ранее в начале января стало известно, что после серии нападений на американские силы на Ближнем Востоке военные США нанесли авиаудар по Багдаду. В частности, по высокопоставленному командиру иракского ополчения, обвиняемому в нападениях на американские войска в стране.

Также перед тем сообщалось, что в ответ на другие нападения на свои военные базы на Ближнем Востоке силы США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии.

Добавим, в ноябре прошлого года Штаты нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке и ликвидировали от пяти до восьми боевиков.