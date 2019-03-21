В Іраку через затоплення порому загинули 45 людей

В Іраку загинули 45 людей після затоплення порому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Повідомляється, що пором був перевантажений. Він затонув у річці Тигр біля Мосула в Іраку. Більшість жертв на поромі - жінки і діти. Повідомляється, що врятовані 12 людей.

Нагадаємо, 31 листопада пасажирський пором зіткнувся з вантажним краном в порту Барселони, в результаті чого сталася пожежа. Пором, що належить італійській компанії Grandi Navi Veloci, перевозив пасажирів і транспортні засоби. Він врізався в причальну стінку, на якій знаходилися декілька кранів, і повалив один з них. Після падіння крана почалася пожежа.

Раніше повідомлялося, що іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу вважаються зниклими без вісті.

РБК-Україна писало, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".