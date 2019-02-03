В Іраку вибухнув автобус з паломниками

В результаті вибуху кілька людей загинули

В результате взрыва автобуса с шиитскими паломниками в Ираке погибли и получили травмы несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alsumaria.

Как сообщается, взрывное устройство было приведено в действие неизвестными в городе Балад в провинции Салах-эд-Дин.

Отмечено, что ни одна из действующих в Ираке террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке в результате детонирования двух взрывных устройств погибли 4 правоохранителя, еще 11 получили ранения.

Так, первое устройство взорвалось рядом с автобусом полицейского конвоя, который следовал в город Ширкат, в результате чего погибли двое правоохранителей и 8 были ранены.

РБК-Украина также писало, что в результате двух взрывов на территории католической церкви на острове Холо на юге Филиппин, погибли по меньшей мере 27 человек, еще 77 получили ранения. Среди жертв взрывов 20 гражданских и 7 правоохранителей.