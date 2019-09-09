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В Марокко через повені перекинувся автобус, загинули 17 осіб

Новини » В світі    09.09.2019 - 22:29
В Марокко через повені перекинувся автобус, загинули 17 осіб
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Також в результаті аварії 29 людей отримали травми

В Марокко через повені перекинувся автобус з пасажирами, загинули 17 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Awsat.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася на південному сході країни в провінції ар-Рашидийя. За словами пасажирів, автобус перекинувся після того, як раптово з'явилася вода, яка заблокувала рух.

Пошкодження отримали також 29 пасажирів автобуса. Вони знаходяться в стабільному стані в лікарні ар-Рашидийи.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в серпні в Марокко в ДТП з автобусом загинули 4 людини, більше 40 людей отримали різні травми. Аварія сталася через те, що водій втратив контроль над керуванням, і автобус впав у річку недалеко від міста Таунат на півночі країни.

Також повідомлялося, що у Польщі сталося ДТП автобуса з вантажівкою. Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автобус, а той у свою чергу протаранив легковий автомобіль. В автобусі в основному знаходилися підлітки. В результаті аварії постраждали 27 людей.

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