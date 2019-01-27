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В Іраку учасники акції протесту атакували турецьких військових

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 04:12
В Іраку учасники акції протесту атакували турецьких військових
Фото: турецькі військові (Getty Images)

У результаті інциденту в Іракському Курдистані загинув один учасник акції протесту, 10 постраждали

В Іракському Курдистані учасники акції протесту спробували атакувати табір турецької армії поруч із Дохуком, у результаті чого одна людина загинула, щонайменше десять отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Нападники підпалили два танки і кілька автомобілів, що призвело до серії вибухів.

Представник курдської адміністрації Наджіб Саїд повідомив, що влада поки з'ясовує причину загибелі одного з учасників протестної акції; він також заявив, що турецькі солдати почали стріляти в протестувальників.

Водночас влада Туреччини стверджує, що напад на військову базу в північному Іраку здійснили члени Робочої партії Курдистану (РКК), які під виглядом цивільних осіб спровокували конфлікт між турецькими військовими і місцевими жителями.

Зі слів представника курдської адміністрації Дохука, заворушення сталися після нещодавнього авіанальоту на регіон з боку Туреччини, в результаті якого було вбито чотири мирних жителя.

Крім того, курдський чиновник на умовах анонімності повідомив, що турецькі військові почали стріляти в протестувальників, а потім залишили територію табору. Він додав, що зараз курдські сили безпеки намагаються взяти ситуацію під контроль.

Нагадаємо, в листопаді 2018 у Туреччині стався вибух на базі Збройних сил в провінції Хаккярі, розташованій недалеко від кордону з Іраном і Іракським Курдистаном, в результаті якого постраждали щонайменше 25 військовослужбовців.

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