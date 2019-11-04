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В Іраку стріляли в демонстрантів, є жертви

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Силовики застосували вогнепальну зброю проти демонстрантів

В Іраку під час антиурядових протестів іракські сили безпеки почали стріляти по демонстрантах, загинули 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що силовики застосували вогнепальну зброю проти демонстрантів у районі мосту через Аль-Ахрар в Багдаді.

"У ході заворушень було вбито щонайменше п'ять осіб. Зі слів очевидця, одну людину застрелили біля мосту, його тіло захопили інші протестувальники", - йдеться у повідомленні.

Джерела стверджують, що використовувалися гумові кулі і сльозогінний газ, а не бойові патрони.

Нагадаємо, в Іраку під час антиурядових протестів 1 листопада загинула щонайменше одна людина. На акції в п'ятницю вийшли сотні тисяч людей по всій країні. У Багдаді сили безпеки використовують шумові гранати для розділення натовпу людей. В результаті вибуху шумової гранати силовиків загинула людина.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 31 жовтня, прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді заявив, що йде у відставку на тлі масових протестів і вбивств силовиками демонстрантів.

РБК-Україна писало, що в Іраку в результаті зіткнень під час антиурядових протестів 28 жовтня загинули щонайменше 14 осіб 865 отримали поранення.

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