В Іраку спалили іранське консульство

У Наджафі (Ірак) під час демонстрацій протестувальники підпалили консульство Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Під час заворушень демонстранти вигукували гасло "Іран, геть з Іраку". Очевидці повідомляють, що працівники іранського консульства встигли втекти з будівлі буквально перед тим, як протестуючі туди увірвалися.

Це вже другий напад на іранське консульство в Іраку в цьому місяці після того, як три тижні тому було скоєно напад на офіс в шиїтському священному місті Кербела.



Фото: місце події (соцмережі)

Раніше повідомлялося, що в Іраку щонайменше 13 людей загинуло, ще 150 отримали поранення в неділю в ході зіткнень протестуючих з поліцією.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що в результаті стрілянини в Багдаді під час протестів загинули чотири людини і ще 48 отримали поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, починаючи з 1 жовтня в ході акцій протесту в Іраку загинув 319 демонстрант. При цьому за даними комітету з прав людини при парламенті Іраку, ще 15 тис. людей отримали поранення. Так, протести охопили Басру, Ед-диванів, Кербелі, Васіт і Кіркук.