В Іраку на ринку підірвали автомобіль, є загиблі

В провінції Найнава на півночі Іраку в селі на ринку прогримів вибух замінованого вантажівки, що призвело до загибелі щонайменше 5 людей, ще 8 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

У прес-службі Об'єднаного командування збройних сил Іраку розповіли, що пригода сталася недалеко від іраксько-сирійського кордону в селі Аль-Увайнат біля населеного пункту Рабіа. У другій половині дня вибуховий пристрій здетонував на багатолюдному ринку в вантажному автомобілі.

В даний час жодна організація на себе не взяла відповідальність за дане події, однак влада підозрює, що це було скоєно терористами організації "Ісламська держава".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Іраку на півдні країни під час руху підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, що призвело до загибелі щонайменше 7 людей, ще 26 отримали поранення. У Народних мобілізаційних силах розповіли, що подія сталася в місті Балад Руз, коли автобус прямував з південної провінції в напрямку міста Басра.