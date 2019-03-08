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В Іраку в результаті вибуху автомобіля загинули 2 людини

Новини » Надзвичайні події    08.03.2019 - 22:20
В Іраку в результаті вибуху автомобіля загинули 2 людини
Ілюстративне фото (hispantv.com)

Ще 10 осіб отримали поранення

В результаті вибуху замінованого автомобіля в північно-іракському місті Мосул загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив місцевий лікар, вибух автомобіля, який стався у п'ятницю, 8 березня, на півночі Іраку, забрав життя двох людей - дитини та військового. Ще щонайменше 10 осіб отримали поранення.

Крім того, за даними джерел, серед поранених п'ятеро військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іраку в результаті вибуху автобусу з шиїтськими паломниками загинули декілька людей. Жодне з діючих в Іраку терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Як писало РБК-Україна, в Іраку в результаті детонації двох вибухових пристроїв загинули 4 правоохоронця, ще 11 отримали поранення. Перший пристрій вибухнув поряд з автобусом поліцейського конвою, який прямував в місто Ширкат, в результаті чого загинули двоє правоохоронців і 8 були поранені.

Додамо, в результаті двох вибухів на території католицької церкви на острові Холо на півдні Філіппін, загинули щонайменше 27 осіб, ще 77 отримали поранення. Серед жертв вибухів 20 цивільних і 7 правоохоронців. Один вибуховий пристрій спрацював під час ранкової меси, другий - трохи пізніше поблизу церкви.

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