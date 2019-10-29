В Іраку 14 людей загинули під час протестів

В Іраку в результаті зіткнень під час антиурядових протестів загинули щонайменше 14 осіб і 865 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в понеділок, 28 жовтня, іракські сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах в шиїтському священному місті Кербала. За даними медичних служб, троє з числа загиблих, отримали поранення під час попередніх сутичок з силовими органами.

Загальне число загиблих з початку заворушень 1 жовтня становить не менше 250 чоловік.

Також повідомляється, що силовики в Багдаді застосували сльозогінний газ проти демонстрантів били студентів, які вийшли на протест, кийками. У заяві міністерства оборони засудили цей інцидент і заявили, що солдати не представляють іракську армію в цілому.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час сутичок у неділю, 27 жовтня, в Іраку загинули 7 демонстрантів. Також 42 людини були поранені.

Після цього, в іракській столиці Багдаді влада ввела комендантську годину з-за масових антиурядових протестів. Комендантська година вводиться з опівночі до шостої години ранку до подальших розпоряджень.