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Ирак запретил банкам проводить операции в долларах США, - Reuters

Багдад, Понедельник 05 февраля 2024 02:08
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Ирак запретил банкам проводить операции в долларах США, - Reuters Фото: Ирак запретил банкам проводить операции в долларах США (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Ирак ввел запрет в целях пресечения мошенничества, отмывания денег и других незаконных операций с долларами США,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это решение было принято спустя несколько дней после визита высокопоставленного представителя Казначейства США.

Власти Ирака запретили банкам участие в ежедневных аукционах по продаже долларов США, проводимых Центральным банком страны. Цель - пресечь контрабанду долларов в Иран, с которой США активно борются.

Ирак, будучи союзником как США, так и Ирана, с более чем 100 миллиардами долларов резервов, хранящимися в США, сильно зависит от доброй воли Вашингтона, чтобы иметь доступ к своим нефтяным доходам и другим финансовым ресурсам.

Под запрет попали следующие финансовые учреждения:

  • Международный инвестиционный банк Ахсур;
  • Инвестиционный банк Ирака;
  • Юнион Банк Ирака;
  • Курдистанский международный исламский банк инвестиций и развития;
  • Банк Аль-Худа;
  • Исламский банк инвестиций и финансов Аль-Джануб;
  • Исламский банк Аравии;
  • Коммерческий банк Хаммурапи.

"Мы высоко оцениваем продолжающиеся шаги, предпринимаемые Центральным банком Ирака для защиты иракской финансовой системы от злоупотреблений, которые привели к тому, что законные иракские банки достигли международных связей через корреспондентские банковские отношения", - сказал представитель Казначейства Ирака.

Санкции США против Ирана

Ранее мы писали, что США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану в производстве дронов-камикадзе.

К слову, в конце ноября 2023 года, США ввели санкции против Ирана и КНДР.

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