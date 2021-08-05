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Ірак скасовує авіарейси до Білорусі через незаконне ввезення Іракських мігрантів до Литви

Автор: Дмитрий Кузнецов

Іракська авіакомпанія Iraqi Airways скасувала низку рейсів до Білорусі. Зокрема, 5 серпня, літак до Мінська не вилетів з Басри. Крім того, компанія планувала найближчими днями виконати рейси з Багдада, Ербіля і Сулеймані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство BNS.

Як повідомив виданню посол Євросоюзу в Іраку Мартін Хат, польоти Iraqi Airways в Білорусь на найближчі 10 днів повинні бути скасовані у зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Литвою, яку стали масово перетинати іракські біженці.

За даними видання, рейс Iraqi Airways з Басри в Мінськ, який повинен був відбутися 5 серпня, скасований. Також найближчими днями планується скасування рейсів з Багдада, Ербіля і Сулеймані.

Зазначається, що Євросоюз почав переговори з Багдадом, щоб повернути мігрантів з Іраку, які незаконно потрапили через Білорусь до Литви, а також переконати іракську владу знизити кількість авіарейсів до Мінська.

Нагадаємо, сьогодні дипломатична служба ЄС викликала посла Білорусі до Брюсселя через підтримку Мінському потоку мігрантів до Литви.

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БілорусьЛитваІракМіграційна криза