Ирак пытается возобновить экспорт нефти через Турцию

В настоящее время ведутся переговоры между нефтяными компаниями, правительством Ирака в Багдаде и полуавтономным региональным правительством Курдистана о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию. Закрытие нефтепровода привело к отсечению около полумиллиона баррелей нефти от рынков.

В марте 2023 года Турция прекратила транспортировку нефти из курдского региона Ирака в турецкий порт Джейхан после решения арбитражного суда обязать ее оплатить Ираку около 1,5 млрд долларов компенсации за транспортировку нефти без согласия Багдада.

Ирак пытается разрешить этот спор, чтобы укрепить отношения с Турцией перед ожидаемым визитом президента Эрдогана в Багдад 22 апреля.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что реальная стоимость нефти составляет около 21 доллара за баррель против 6 долларов в бюджете, и "наиболее эффективным путем будет внесение поправки в бюджет с 6 долларов в реальную стоимость".

"Если мы договоримся об изменениях в закон о бюджете, то это откроет путь, скажем, для экспорта нефти", – добавил он.

Ирак экспортировал примерно 400 - 500 тыс баррелей нефти в день из месторождений на севере страны из-за остановленного сейчас турбопровода.

Это закрытие обошлось Ираку в более чем 7 млрд долларов потерянных доходов.