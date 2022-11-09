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ИПСО и постановочное шоу. В ВСУ высказались о "выходе" россиян из Херсона

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Херсон, Среда 09 ноября 2022 21:17
ИПСО и постановочное шоу. В ВСУ высказались о "выходе" россиян из Херсона Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заявления российского военного командования о якобы начале выхода из Херсона и правого берега Херсонской области могут оказаться "постановочным шоу" и дезинформацией.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире российского телеканала "Дождь".

Как пояснила Гуменюк, заявление министра обороны Сергея Шойгу может быть элементом информационно-психологической операции, так называемой ИПСО, чтобы создать ошибочное впечатление о настоящих планах РФ.

"То, что сейчас заявляется - это попытка… создать определенное впечатление, что "будет сохраняться жизнь солдат", "будет сохраняться мирное население" - и очередная демонизация ВСУ... Постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и "сложных" решений - это давно понятный метод оправдания себя", – сказала она.

Гуменюк добавила, что россияне создали рубежи обороны, а регулярные войска оккупантов находятся на местах и готовы держать оборону.

Напомним, сегодня командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин предложил Шойгу вывести войска из Херсона, на что получил разрешение.

Кроме того, РБК-Украина расспросила экспертов, о том, какими могут быть дальнейшие события на юге.

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