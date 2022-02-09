RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

iPhone можна буде перетворити на термінал. Apple анонсувала нову функцію

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple заявила про намір обладнати власні смартфони функцією Tap to Pay. Це дозволить бізнесу приймати безконтактні платежі пристроєм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Apple.

Tap to Pay прийматиме кошти за допомогою розрахунку Apple Pay, безконтактною банківською карткою чи іншим цифровим гаманцем.

Аби оплатити щось, потрібно буде піднести свій "гаманець" до пристрою продавця. Оплата проводиться завдяки технології NFC.

Відомо, що функція стане доступною для iPhone XS та новіших пристроїв компанії. Однак, якийсь час вона працюватиме лише на території Сполучених Штатів Америки.


Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія також планує обладнати функцією Face ID пристрій iMac.

Також Apple сьогодні готується до весняної презентації, яка очікується вже на початку березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone