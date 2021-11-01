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iPhone та Apple Watch зможуть фіксувати ДТП та викликати екстрені служби, - WSJ

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США, Понеділок 01 листопада 2021 16:03
iPhone та Apple Watch зможуть фіксувати ДТП та викликати екстрені служби, - WSJ Фото: iPhone та Apple Watch зможуть фіксувати ДТП та викликати екстрені служби (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американська компанія Apple працює над впровадженням нових функцій для своїх пристроїв. Зокрема, смартфони та годинники Apple Watch зможуть самостійно виявляти ДТП та телефонувати до екстрених служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначають у виданні, новий алгоритм вже пройшов низку тестів і може з'явитися на нових пристроях Apple вже у 2022 році.

"Apple планує наступного року випустити функцію, яка називається "Відстеження аварій" (Сrash detection) для iPhone і Apple Watch. "Відстеження аварій" використовує дані сенсорів, вбудованих у продукцію Apple", - йдеться в повідомленні.

Пояснюється, що при виявленні факту дорожньо-транспортної пригоди враховуватимуться показники акселерометра, наприклад, різкі стрибки сили тяжкості.

Так, після фіксації факту зіткнення, пристрої автоматично зможуть автоматично здійснити дзвінок до служб порятунку.

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