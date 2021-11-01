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iPhone и Apple Watch смогут фиксировать ДТП и вызывать экстренные службы, - WSJ

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США, Понедельник 01 ноября 2021 16:03
iPhone и Apple Watch смогут фиксировать ДТП и вызывать экстренные службы, - WSJ Фото: iPhone и Apple Watch смогут фиксировать ДТП и вызывать экстренные службы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американская компания Apple работает над внедрением новых функций для своих устройств. В частности, смартфоны и часы Apple Watch смогут самостоятельно выявлять ДТП и звонить в экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечают в издании, новый алгоритм уже прошел ряд тестов и может появиться на новых устройствах Apple уже в 2022 году.

"Apple планирует в следующем году выпустить функцию, которая называется "Отслеживание аварий" (Сгаѕһ detection) для iPhone и Apple Watch. "Отслеживание аварий" использует данные сенсоров, встроенных в продукцию Apple", - говорится в сообщении.

Объясняется, что при выявлении факта дорожно-транспортного происшествия будут учитываться показатели акселерометра, например, резкие скачки силы тяжести.

Так, после фиксации факта столкновения, устройства автоматически смогут автоматически совершить звонок в службы спасения.

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