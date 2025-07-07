iPhone 17 Pro уже близко. 14 главных функций, которые изменят все

Смещение логотипа Apple

По данным инсайдеров, логотип Apple может быть размещен ниже на задней панели iPhone 17 Pro, чем у предшественников. Это связано с переработкой системы магнитов MagSafe.

Быстрая зарядка MagSafe

Компания, возможно, представит обновленную беспроводную зарядку MagSafe, которая обеспечит более высокую скорость зарядки на новых iPhone.

Корпус из алюминия

Впервые за долгое время Apple может заменить титан и сталь в Pro-моделях на алюминий. Ожидается гибридный дизайн задней панели - стекло + алюминий.

Новая камера

iPhone 17 Pro получит массивный прямоугольный блок камеры с закругленными углами, но тройная конфигурация объективов в форме треугольника останется.

Новый цвет корпуса

Как и в случае с MacBook Air, смартфоны будут доступны в расцветке Sky Blue ("небесно-голубой").

Увеличенный аккумулятор

iPhone 17 Pro Max станет немного толще - по слухам, для размещения батареи увеличенной емкости.

Чип A19 Pro

Apple установит чип нового поколения, созданный по 3-нм техпроцессу третьего поколения от TSMC. Ожидается традиционный прирост производительности и энергоэффективности.

Собственный Wi-Fi 7

Компания откажется от решений Broadcom и внедрит собственный модуль Wi-Fi 7 во все четыре модели линейки iPhone 17.

Камера 24 Мп спереди

Селфи-камеры всех моделей будут обновлены до 24 Мп (против 12 Мп в iPhone 16).

Телефото 48 Мп

iPhone 17 Pro и Pro Max получат улучшенный телефото-модуль с разрешением 48 Мп, что в четыре раза больше, чем у предшественников.

Запись с двух камер

По информации от блогера Джона Проссера (Front Page Tech), новые iPhone позволят снимать видео одновременно на фронтальную и основную камеры в стандартном приложении "Камера".

8K-видео

Apple якобы тестировала запись 8K-видео еще в iPhone 16 Pro, но до релиза функция не дошла. С полностью 48-мегапиксельной системой камер на iPhone 17 Pro технология может дебютировать.

12 ГБ оперативной памяти

Pro-модели и даже iPhone 17 Air получат до 12 ГБ ОЗУ. Это особенно важно с учетом внедрения Apple Intelligence - ИИ-системы, требующей больших ресурсов.

Продвинутое охлаждение

Внутреннюю конструкцию всех моделей переработают для лучшего отвода тепла. Pro-версии могут получить испарительную камеру - аналог системы охлаждения в игровых смартфонах.