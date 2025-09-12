iPhone 17 получил скрытые функции, о которых Apple промолчала на презентации

На мероприятии Apple Awe Dropping компания показала новое поколение смартфонов - линейку iPhone 17, а также радикально тонкий iPhone Air. Хотя основные характеристики были раскрыты на сцене, многие важные детали остались "за кадром".
О главных скрытых особенностях линейки iPhone 17 рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar.
Вместе с iPhone 17 компания выпустила новый адаптер Dynamic Power Adapter за 39 долларов. Он поддерживает 40 Вт, но может кратковременно выдавать до 60 Вт.
Это позволяет зарядить iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max до 50% всего за 20 минут (для сравнения: серия iPhone 16 справлялась с этим за полчаса).
Кроме того, новинки получили поддержку 25W Qi2.2 - для быстрой беспроводной зарядки теперь не нужен фирменный MagSafe, достаточно любого совместимого аксессуара.
Но у iPhone Air зарядка ограничена: максимум 20 Вт и скорость до 50% за 30 минут.
Apple обновила MagSafe Battery - внешний аккумулятор, который магнитно крепится к смартфону. Однако с iPhone 17 он не совместим из-за больших блоков камер. Работает аксессуар только с iPhone Air.
Тем не менее, Apple заявила, что MagSafe Battery можно использовать для зарядки мелких устройств через USB-C.
Все модели iPhone 17 получили функцию Memory Integrity Enforcement (MIE) - она предотвращает эксплуатацию уязвимостей, связанных с повреждением памяти.
Подобные атаки часто применяются в дорогостоящем шпионском ПО на государственном уровне. Теперь каждая область памяти получает "скрытую метку", что значительно усложняет работу хакеров.
iPhone 17 Pro получил уникальную настройку доступности, которая позволяет отключить PWM-мерцание (метод управления яркостью экрана). Эта технология у некоторых пользователей вызывает усталость глаз и головные боли.
Вместо титана, использованного в прошлогодних моделях, корпуса iPhone 17 Pro и Pro Max выполнены из алюминия.
Причина - лучшая теплопроводность: алюминий эффективнее отводит тепло, а в связке с новой паровой камерой устройства должны оставаться холоднее даже при высокой нагрузке на чип A19 Pro.
Нашумевший материал FineWoven, раскритикованный в iPhone 15, неожиданно вернулся. Apple не представила новые чехлы, но выпустила кошельки MagSafe и брелки для AirTag из TechWoven.
Все устройства линейки получили новый модем C1X, но только iPhone 17, 17 Pro и Pro Max поддерживают mmWave 5G. У iPhone Air этой опции нет, поэтому скорость соединения будет ниже.
Важное различие - скорость передачи данных по USB-C:
Таким образом, Apple не только расширила линейку iPhone, но и чётко разделила её по возможностям: быстрые зарядки, высокая скорость и топовые функции остаются за "Pro-моделями", в то время как iPhone Air стал компромиссным решением ради компактности.
