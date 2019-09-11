iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max: характеристики новинок Apple

Фото: iPhone 11 (скрін трансляції YouTube)

Новий iPhone 11 має надшвидкий процесор і високу автономність

10 вересня Apple презентувала три нові моделі iPhone. Смартфони лінійки отримали назви iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Характеристики та особливості гаджетів, порівняння з минулорічними флагманами та ціни новинок - в матеріалі РБК-Україна.

iPhone 11 vs iPhone Xr

iPhone 11 являє собою оновлену версію бюджетного iPhone Xr 2018 року. У новому смартфоні також використаний РК-дисплей, габарити пристрою ідентичні торішній моделі.

Характеристики iPhone 11:

діагональ екрану - 6,1 дюймів;

дисплей - РК-дисплей з технологією IPS;

вага, ДхШхТ - 194 г, 150,9х75,7х8,3 мм;

основна камера - блок з 2-х об'єктивів по 12 Мп;

фронтальна камера -12 Мп;

процесор - А13 Bionic;

ємність батареї - автономність збільшена на 1 годину в порівнянні з iPhone Xr;

флеш-пам'ять - 64, 128, 256 Гб.

Відео: iPhone 11 (YouTube / Apple)

iPhone 11 працює на новому швидкодіючому процесорі А13 третього покоління (до 1 трильйона операцій на секунду).

Блок основної камери отримав два об'єктива по 12 Мп, дозвіл фронтальної камери також 12 Мп. З'явився режим нічної зйомки, а для перемикання між режимом фото і відео досить одного дотику. Крім того, автономність роботи iPhone 11 значно збільшилася.

Завдяки посиленому захисту корпусу смартфон може знаходитись на глибині до 2 метрів протягом півгодини.

Модель буде випускатися в 6 кольорах. Ціна iPhone 11 складе від 699 $.

Фото: кольори корпусів iPhone 11 (скрін трансляції)

Параметри торішньої моделі iPhone Xr:

діагональ екрану - 6,1 дюймів;

дисплей - РК-дисплей з технологією IPS;

вага, ДхШхТ - 194 г, 150,9х75,7х8,3 мм;

основна камера - 12 Мп;

фронтальна камера - 7 Мп;

процесор - А12 Bionic,

ємність батареї - 2942 мАг;

iPhone 11 Pro vs iPhone Xs

Характеристики iPhone Pro 11:

діагональ екрану - 5,8 дюймів;

дисплей - OLED, Super Retina XDR;

вага, ДхШхТ - 188 г, 144х71,4х8,1 мм;

основна камера - блок з 3-х об'єктивів по 12 Мп;

фронтальна камера -12 Мп;

процесор - А13 Bionic;

ємність батареї - автономність на 4 години більше iPhone Xs;

флеш-пам'ять - 64, 256 і 512 Гб.

Вартість представленого iPhone 11 Pro була заявлена ​​на презентації - від 999 доларів.

Відео: iPhone 11 Pro (YouTube / Apple)

Розміри дисплея презентованого айфона залишилися такими ж, як і в торішньому iPhone Xs - екран діагоналлю 5,8 дюймів. Поверхня корпусу нової моделі має матове покриття, також з'явився один новий колір - темно-зелений.

Значно покращилися параметри камери і з'явилася можливість зйомки надширококутних фото завдяки відразу трьом об'єктивам по 12 Мп (Telephoto, Wide, Ultrawide).

Фото: Блок камер iPhone 11 Pro (скрін трансляції)

Для порівняння, в моделі Xs основна камера мала тільки два об'єктива по 12 Мп. А дозвіл фронтальної камери становив 7 Мп.

В iPhone Xs встановлений процесор А12 Bionic, тоді як в iPhone 11 Pro використано вже покоління процесора А13 зі збільшеною швидкодією CPU, GPU і Neural Engine.

Фото: Чіп А13 Bionic (скрін трансляції)

Ємність акумулятора в iPhone Xs становила 2659 мАг, в новій моделі автономність збільшилася на 4 години завдяки більш потужній літій-іонній батареї. Також iPhone 11 Pro отримав новий адаптер для швидкої зарядки.

iPhone 11 Pro Max vs iPhone Xs Max

Характеристики iPhone 11 Max:

діагональ екрану - 6,5 дюймів;

дисплей - OLED, Super Retina XDR;

вага, ДхШхТ - 226 г, 158х77,8х8,1 мм;

основна камера - блок з 3-х об'єктивів по 12 Мп;

фронтальна камера -12 Мп;

процесор - А13 Bionic;

ємність батареї - автономність на 5 годин більше iPhone Xs Max;

флеш-пам'ять - 64, 256, 512 Гб.

Ціна iPhone 11 Max складе від 1099 $.

Фото: iPhone 11 Pro Мах (скрін трансляції)

Дизайн iPhone 11 Max суттєво не відрізняється від минулорічного iPhone Xs Max. Однак, із задньої панелі зник напис "iPhone" (як і в інших новинках 2019 року), поверхня корпусу має матове покриття. Захищений корпус дозволяє смартфону знаходиться на глибині до 4 метрів протягом 30 хвилин.

Також змінилося кілька важливих параметрів, включаючи камеру, процесор і ємність батареї. З'явилася можливість редагування відео безпосередньо в процесі зйомки, а його якість, за словами розробників, є найкращою серед усіх смартфонів.

Для порівняння, параметри торішнього флагмана iPhone Xs Max:

діагональ екрану - 6,5 дюймів;

дисплей - OLED Multi-Touch;

вага, ДхШхТ - 208г, 157,5х77,4х7,7 мм;

основна камера - блок з 2-х об'єктивів по 12 Мп

фронтальна камера - 7 Мп;

процесор - А12 Bionic;

ємність батареї - 3179 мАг;

флеш-пам'ять - 64, 256, 512 Гб.

Нагадаємо, 10 вересня на презентації Apple також був представлений смарт-годинник Apple Watch 5 і інші гаджети.