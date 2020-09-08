Йорданія відкрила кордони для туристів

У вівторок, 8 вересня, Йорданія відкрила кордони для іноземних туристів. В країну також можуть потрапити і українці.

Про це повідомляє Travel off Path.

Національний центр з питань безпеки та кризового управління Йорданії дав дозвіл на відновлення міжнародних рейсів у Міжнародному аеропорту "Королева Алія", починаючи з 8 вересня.

Спочатку відкриття було заплановано на 6 серпня, але був відкладений із-за нового спалаху COVID-19.

При цьому Йорданія відкриє кордони не для всіх, а тільки для туристів з 43 країн, які додатково будуть класифіковані на три категорії: червоні, жовті і зелені - в залежності від масштабу спалаху коронавіруса в межах їх власних кордонів.

Україна потрапила у червону категорію. По прильоту українцям необхідно буде надати довідку про негативний тест на COVID-19, який був зроблений не раніше 72 годин до вильоту і зробити ще один тест по прильоту.

При цьому зазначається, що незалежно від результатів тестування туристи будуть відправлені на інституційний карантин терміном на сім днів, а потім на домашній карантин ще на сім днів з браслетом, що відстежує.

Нагадаємо, в Грузії з 15 вересня змінюються правила в'їзду іноземців в країну.

Крім того, раніше Грузія продовжила заборона на міжнародне авіасполучення до 30 вересня.