Inzhur приобретет ТРЦ за 36 млн долларов: что известно о сделке

По словам Андрея Журжия, сейчас проводятся финансовый, юридический и технический аудиты объекта, а также готовятся документы для Антимонопольного комитета - для получения разрешения на приобретение. Inzhur планирует окончательно оформить сделку осенью 2025 года.

Город и название ТРЦ предприниматель пока не озвучивает из соображений безопасности бизнеса, но уже поделился важными для инвесторов Inzhur данными: это действующий объект, который ежегодно уверенно генерирует 15% в долларах США чистой операционной прибыли, а стоимость его приобретения составит примерно 36 млн долларов. По словам Андрея Журжия, это самый дорогой действующий объект среди тех, которые Inzhur не построил самостоятельно, а покупает уже действующими.

Источником финансирования сделки станут розничные инвестиции совладельцев фондов Inzhur: компания уже объявила о новой эмиссии инвестиционных сертификатов фонда Inzhur Supermarket на 250 млн грн, а большую часть средств привлечет из фонда Inzhur Ocean, который владеет 574,8 млн грн активов, вложенных в ОВГЗ.

"Вся коммерческая недвижимость, которая принадлежит фондам Inzhur, действующая и строящаяся прямо сейчас - профинансирована инвесторами Inzhur, которыми могут быть все граждане и гражданки Украины. Покупая инвестиционные сертификаты любого нашего фонда, инвесторы становятся совладельцами всего имущества фонда и получают прибыль от арендных платежей и роста стоимости объектов пропорционально количеству приобретенных сертификатов - так работает украинский рынок REIT (Real Estate Investment Trust, фонды недвижимости). ТРЦ, который готовится приобрести Inzhur, также не является исключением", - рассказали в пресс-службе Inzhur.