Инженер ВВС США похитил секретные данные по 17 военным объектам, - Forbes

Согласно данным расследования Пентагона, 48-летний инженер военно-воздушной базы Арнольд в штате Теннеси забрал домой большое количество правительственных радиотехнических средств и носители информации по секретным данным.

В ордере на обыск, который есть в распоряжении издания, инженер забрал оборудования на почти 90 тысяч долларов.

Скандал по утечке секретных данных США

Весной Пентагон уже пережил масштабную утечку данных - тогда в сеть "слили" секретные документы, в которых, среди прочего, была опубликована информация о вторжении РФ в Украину.

Позже стражи порядка задержали гвардейца Джека Тейшейру, который оказался виновным в утечке. 19 мая окружной суд США удовлетворил ходатайство правительства о заключении фигуранта под стражу, а 16 июня Тейшейри выдвинули обвинения в том, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать.

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