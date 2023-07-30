RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Инженер ВВС США похитил секретные данные по 17 военным объектам, - Forbes

Фото: инженер ВВС США похитил секретную информацию и оборудование Пентагона (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Инженер ВВС США похитил оборудование и информацию о 17 военных объектах и правоохранительных органах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Согласно данным расследования Пентагона, 48-летний инженер военно-воздушной базы Арнольд в штате Теннеси забрал домой большое количество правительственных радиотехнических средств и носители информации по секретным данным.

В ордере на обыск, который есть в распоряжении издания, инженер забрал оборудования на почти 90 тысяч долларов.

Скандал по утечке секретных данных США

Весной Пентагон уже пережил масштабную утечку данных - тогда в сеть "слили" секретные документы, в которых, среди прочего, была опубликована информация о вторжении РФ в Украину.

Позже стражи порядка задержали гвардейца Джека Тейшейру, который оказался виновным в утечке. 19 мая окружной суд США удовлетворил ходатайство правительства о заключении фигуранта под стражу, а 16 июня Тейшейри выдвинули обвинения в том, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонУтечка данных