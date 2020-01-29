Інженер таємно прослуховував Судову адміністрацію

Іллюстративне фото (pixabay)

Чоловік прослуховував приміщення адміністрації протягом трьох місяців

Київський інженер відділу державного підприємства прослуховував Судову адміністрацію через шкідливе програмне забезпечення, прокуратура завершила розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу прокуратури Києва.

Як повідомляється, у 2018 році інженер відділу державного підприємства “Інформаційні судові системи” завантажив шкідливе програмне забезпечення, на низку ноутбуків, які використовувались для налаштування роботи комп’ютерів, локальної мережі та дата-центру Державної судової адміністрації. Таким чином інженер прослуховував приміщення адміністрації протягом трьох місяців.

Прокуратура Києва висунула обвинувачення за ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 КК України. Санкція статті передбачає 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Справу передали в суд.

Нагадаємо, служба безпеки України (СБУ) в Дніпрі викрила незаконну діяльність представників приватної детективної фірми, які незаконно прослуховували смартфони людей.

Також голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що після прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука посилилося питання безпеки у високих кабінетах.