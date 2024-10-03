Инвестирует 500 млн долларов: Toyota активизирует разработку авиатакси

Компания Toyota инвестирует 500 млн долларов в стартап, занимающийся разработкой авиатакси. Автопроизводитель сотрудничает с калифорнийской компанией Joby Aviation, которая планирует начать коммерческие рейсы уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Японская компания поддерживает американский стартап с 2020 года, общие инвестиции составляют 894 млн. долларов. Отмечается, что Joby получит новый пакет инвестиций двумя частями, первая из которых поступит в Санта-Крус позже в этом году, а остальные – в 2025 году, когда фирма надеется начать серийный выпуск электрических воздушных такси.

"Благодаря этим дополнительным инвестициям мы рады видеть, как Joby сертифицирует свои самолеты и переходит в коммерческое производство", - сказал Тецуо Огава из Toyota.

В августе Joby объявила, что выполнила четыре из пяти шагов, необходимых для получения сертификации, и в том же месяце объявила, что надеется запустить свою первую коммерческую авиакомпанию в Дубае в конце 2025 года. Прежде чем это произойдет, команде авиатакси нужно провести большое количество тестовых полетов.

Toyota – не единственный автопроизводитель, инвестирующий в летающие такси. В начале этого года Hyundai представил свое воздушное такси S-A2 со скоростью полета на уровне 195 км/ч на CES в Лас-Вегасе, заявив, что серийная модель будет готова к 2028 году.