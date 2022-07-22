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Інвестори розраховують на подовження умов для інвестування в "зелену" енергетику, - УВЕА

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П'ятниця 22 липня 2022 15:22
Інвестори розраховують на подовження умов для інвестування в "зелену" енергетику, - УВЕА Фото: інвестори розраховують на подовження умов для інвестування в зелену енергетику (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Іноземні інвестори, які вкладали кошти в розвиток зеленої енергетики України, чекають від держави на можливість отримати зелений тариф під час воєнного стану та в період 6 місяців після його закінчення для того, щоб завершити розпочате будівництво вітроелектростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну інвестори мали чітке розуміння від держави, що вони отримають для своїх проектів вітроелектростанцій до кінця 2022 року.

"Бо вони через військові дії не встигли (добудуватись, - ред.), то дія зеленого тарифу має бути подовжена на певний термін", - сказав Конеченков.

За його словами, якщо воєнний стан може закінчитися до кінця 2022 року, то інвестори пропонують державі подовжити на 6 місяців термін видачі зеленого тарифу для вітроелектростанцій.

"Якщо війна закінчилась через 6 місяців, то до середини 2023 року вони мають встигнути отримати зелений тариф", - повідомив голова правління УВЕА.

Він зазначив, що таким чином держава зможе зберегти наміри інвесторів щодо будівництва вітроелектростанцій, і вони зможуть розраховувати на виконання фінансових зобов’язань перед своїми кредиторами.

"Для того, щоб і держава не витрачала більш ніж треба грошей і з іншого боку інвестори не пішли з України, а могли виконати свої всі зобов’язання перед банками і виплатити відповідні гроші", - підкреслив Конеченков.

Як повідомлялося, на початку липня під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що 90% вітроелектростанцій України знаходиться на окупованій території й деякі з об’єктів пошкоджено.

Окрім того, в Лугано представники держави представили План повоєнного відновлення та розвитку України. Він передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка, зокрема, буде використана для виробництва "зеленого" водню.

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