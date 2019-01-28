Інвестори не цікавляться об'єктами великої приватизації в Україні, - МЕРТ

Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

За словами замголови МЕРТ, велика приватизація - "велика проблема"

Перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов заявив, що попит на приватизацію великих державних компаній в Україні наразі дуже низький, що ускладнює їхній продаж. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За його словами, велика приватизація - "велика проблема".

"Головна проблема в тому, що ті об'єкти, які ми продаємо, ніхто брати не хоче. Ми так довго розповідали всім про священне державне майно, яке нікому віддати не можна, що дійшли до того, що попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній", - підкреслив замголови МЕРТ.

Нефьодов зазначив, що продати такі державні об’єкти за символічну ціну в одну гривню теж не можна, адже більшість з них є містоутворюючими. При цьому на підготовку таких компаній до приватизації у держави немає ані фізичного, ані кадрового ресурсу.

"Треба визнати, що у держави зараз немає ресурсів цим займатися. Як кадрових, так і фінансових. Бо ґрунтовна підготовка до продажу потребує інвестицій, часу, грошей, кадрів. На всі об'єкти нам ресурсів не вистачить. Ми можемо займатися лише деякими з них, як правило, найбільшими", - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що говорити про те, що держава зможе нормально підготувати всі об'єкти великої приватизації, - дурити себе.

"Наші діаманти в короні великої приватизації - ОПЗ, "Центренерго", облгази - це радянський спадок. Для нас вони титани нашої промисловості, унікальні підприємства і гордість країни. Але для більшості західних інвесторів їх унікальність має здебільшого музейний сенс… Думати, що всі хочуть ці активи, - помилка. Навіть наші олігархи не хочуть", - додав Нефьодов.

Як писало РБК-Україна раніше, посилаючись на джерело у Фонді держмайна, велика приватизація в Україні може початися не раніше середини літа 2019 року.

Нагадаємо, в Меморандумі з МВФ передбачена приватизація ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині цього року.

Додамо, 16 січня Кабінет міністрів України розширив перелік об'єктів великої приватизації.