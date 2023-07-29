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У инвесторов есть опасения по поводу невыплат долгов за "зеленую" энергию, - Scatec

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Суббота 29 июля 2023 21:57
У инвесторов есть опасения по поводу невыплат долгов за "зеленую" энергию, - Scatec Фото: у инвесторов есть опасения по поводу невыплат долгов за "зеленую" энергию (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Компания Scatec solar solutions Ukraine, которая имеет предприятия возобновляемой энергетики в Украине, обеспокоена проблемой системного увеличения долгов за производимую предприятиями ВИЭ электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специалиста по правовым и регуляторным вопросам Scatec solar solutions Ukraine Оксану Чередник.

"Есть опасения по поводу невыплат задолженностей, которые есть у нас. Да, проблем много, но надо развиваться", - сказала она.

По ее мнению, осуществляемые для отрасли законодательные изменения несут в себе определенный позитив, однако все равно не дают инвесторам уверенности в завтрашнем дне.

При этом она подчеркнула, что инвесторы ожидают от Украины либерализации рынка электроэнергии без каких-либо ценовых ограничений.

"Нужно работать в свободном рынке, без прайс кепов", - сказала Чередник.

Напомним, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики сообщила, что предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию, достигающие почти 70%.

В то же время долг компании "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по компенсации за производство в стране электроэнергии из возобновляемых источников достиг 25 млрд грн.

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