Инвесторы задумаются о том, стоит ли инвестировать и покупать активы в Украине, - Норт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СЕО Ferrexpo в Украине Джима Норта в интервью NV .

Он напомнил, что дело по отчуждению акций, инициированное четырьмя оффшорными компаниями, началось еще в 2005 году и было завершено в 2015 году в Верховном суде. Через шесть лет она была восстановлена, поскольку суд разрешил повторно рассматривать вопросы.

"Мы уверены, что соглашение о покупке акций действительно: у нас есть вся документация, подтверждающая, что транзакция была проведена законно и справедливо. Поэтому мы надеемся, что Верховный суд вынесет окончательное решение в пользу Ferrexpo, и по этому делу во второй раз будет поставлено". окончательную точку", - заявил Норт.

Он также отметил, что не знает, кто конечный бенефициар четырех оффшоров и кто может стоять за возобновлением процесса. Однако убежден, если это дело не будет решено в пользу Ferrexpo, это будет являться негативным сигналом потенциальным инвесторам.

"Если суд примет другое решение, это будет означать, что у инвесторов нет гарантий по инвестициям в Украину. Инвесторы задумаются над тем, стоит ли инвестировать и покупать здесь активы. Это было бы досадно, потому что я считаю Украину фантастическим местом для ведения бизнеса", - прокомментировал топ-менеджер Ferrexpo.

Также он отметил, что за событиями в Украине следят крупнейшие мировые инвесторы, являющиеся акционерами Ferrexpo и возглавляющие фонд восстановления, разрабатываемый вместе с McKinsey.

"За последнюю неделю мы общались с большинством из десяти наших крупнейших инвесторов, объясняли ситуацию с войной, а также то, как нам удается продолжать вести бизнес, поддерживающий экономику Украины. Подробно рассказываем о нашей гуманитарной поддержке. Другое направление, о котором я постоянно общаюсь с разными заинтересованными сторонами - восстановление и восстановление Украины. Так как инвестиционный фонд BlackRock является не только крупным инвестором в Ferrexpo, они также возглавляют фонд восстановления, разрабатываемый вместе с McKinsey", - резюмировал Норт.