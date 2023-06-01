RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Инвесторы призвали депутатов способствовать достройке "зеленых" электростанций

Фото: инвесторы призвали депутатов способствовать достройке "зеленых" электростанций (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обратились к депутатам с просьбой содействовать восстановлению развития сектора ВИЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ассоциации возобновляемой энергетики Украины.

Как испытывает ассоциация, во время предварительной наработки правок в законопроект №9011-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления и зеленой трансформации энергетической системы Украины" по ряду позиций не был достигнут компромисс.

"Более того, возможно представление поправок ко второму чтению проекта Закона, которые приведут к ухудшению положения производителей электроэнергии из ВИЭ и инвесторов в соответствующие проекты", - говорится в сообщении УАВЭ.

В письме инвесторы отметили нормы законопроекта, требующие доработки, в частности: предоставление производителям ВИЭ права осуществлять восстановление поврежденных электростанций с сохранением "зеленого" тарифа, урегулирование вопроса небалансов и ответственности за них балансирующей группы "Гарантированного покупателя" и производителей ВИЭ; разрешить электростанциям, работающим по "зеленому" тарифу выходить из балансирующей группы Гарпока и возвращаться к ней, так и переходить на feed-in premium с возможностью вернуться в систему "зеленого" тарифа.

Также инвесторы призывают депутатов предоставить возможности производителям из ВИЭ достроить электростанции, которые не были достроены из-за российского вторжения - в частности, продлить действие договоров на присоединение, действующие по состоянию на 24 февраля 2022 года, с продлением срока действия или выдачи новых технических условий.

Как сообщалось, по данным Министерства энергетики, предприятия возобновляемой энергетики Украины зимой помогали смягчать проблему отключений электроэнергии и продолжают эффективно поддерживать энергообеспечение разных областей Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News