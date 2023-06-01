Инвесторы призвали депутатов способствовать достройке "зеленых" электростанций

Как испытывает ассоциация, во время предварительной наработки правок в законопроект №9011-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления и зеленой трансформации энергетической системы Украины" по ряду позиций не был достигнут компромисс.

"Более того, возможно представление поправок ко второму чтению проекта Закона, которые приведут к ухудшению положения производителей электроэнергии из ВИЭ и инвесторов в соответствующие проекты", - говорится в сообщении УАВЭ.

В письме инвесторы отметили нормы законопроекта, требующие доработки, в частности: предоставление производителям ВИЭ права осуществлять восстановление поврежденных электростанций с сохранением "зеленого" тарифа, урегулирование вопроса небалансов и ответственности за них балансирующей группы "Гарантированного покупателя" и производителей ВИЭ; разрешить электростанциям, работающим по "зеленому" тарифу выходить из балансирующей группы Гарпока и возвращаться к ней, так и переходить на feed-in premium с возможностью вернуться в систему "зеленого" тарифа.

Также инвесторы призывают депутатов предоставить возможности производителям из ВИЭ достроить электростанции, которые не были достроены из-за российского вторжения - в частности, продлить действие договоров на присоединение, действующие по состоянию на 24 февраля 2022 года, с продлением срока действия или выдачи новых технических условий.

Как сообщалось, по данным Министерства энергетики, предприятия возобновляемой энергетики Украины зимой помогали смягчать проблему отключений электроэнергии и продолжают эффективно поддерживать энергообеспечение разных областей Украины.