Инвесторы теряют интерес к зеленой энергетике из-за критических долгов, - инвестор

По его словам, уже построенные новые электростанции в Украине позволили закрыть часть дефицита энергии, вызванного обстрелами. В то же время в отрасли накопился ряд системных проблем.

"Один из самых больших вызовов - задолженность перед инвесторами в развитие использования возобновляемых источников энергии", - сказал Корф.

По его словам, сейчас долг за уже произведенную "зеленую" электроэнергию превышает 25 млрд грн. Это не просто цифра. Это ограничение для дальнейшего развития, ведь большинство станций было построено за валютные кредиты.

Корф уточняет, что задержки с выплатами автоматически означают курсовые потери. В некоторых случаях они составляют более 30% от общего объема инвестиций.

Также он подчеркнул, что аукционы по поддержке ВИЭ не оправдали ожиданий инвесторов. Например, в прошлом году из 110 МВт квоты было реализовано менее 1 МВт. Причин много: отсутствие доверия к гарантированным покупателям, сложная система присоединения к сетям, слишком зарегулированные цены и тому подобное.

"Бизнес хочет работать, но без гарантий и гибких механизмов регулирования инвесторов не будет", - заявил Корф.

Напомним, по мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.