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Инвесторы ЧАО "Белицкий завод "Теплозвукоизоляция" заявляют о давлении на суд

Фото: инвесторы ЧАО "Белицкий завод "Теплозвукоизоляция" заявляют о давлении на суд (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Инвесторы ЧАО "Белицкий завод "Теплозвукоизоляция" заявляют о давлении на суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение инвесторов.

Как известно, в начале 2000-х предприятие стало банкротом, однако за 5 гектаров земли, которые находятся фактически в столице, акционерам приходится судиться уже более 10 лет.

Как рассказывают подписанты открытого письма, из-за давления на судей со стороны адвоката Виталия Титича, судьи назначили управляющим санацией обвиняемого в коррупции во время управления чужим имуществом Анатолия Вязовченко.

По словам инвестора предприятия Олега Завертайло, именно адвокат Титич, представляющий интересы разыскиваемого по обвинению в уголовном преступлении бывшего директора "Теплозвукоизоляции" Юрия Цыбули и его бизнес-партнера гражданина Швеции - Хадестама, настаивал на назначении Анатолия Вязовченко.

Титич - бывший координатор Общественного совета добродетели (ГРД), а сейчас в Раду входит Роман Маселко - адвокат в который декларировал совместное с Виталием Титичем имущество.

 

"Во время неформального общения судьи прямо говорят, что на них давят, в том числе и Роман Маселко.

В итоге обжалование решения, которым уволили арбитражного управляющего Евгения Лахненко и назначили обвиняемого во взятке 10 000 долларов Вязовченко, затягивается, потому что судьи берут самоотводы, ведь Титич оценивал их", - добавляет еще один подписант письма "Теплозвукоизоляция" Ирина Арутюнова.

Судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Кравчук Г.А. и Козырь Т.П. взяли самоотвод в апелляции, поданной Арбитражным управляющим Владимиром Лозовским.

В то же время, решение об отстранении Евгения Лахненко и назначении Анатолия Вязовченко принимал судья Сергей Нарижный, в отношении которого ГРД, за подписью лично Виталия Титича, трижды готовила выводы о несоответствии.

Последний вывод в отношении Сергея Нарижного был принят ГРД 22.11.2023, то есть в период принятия решения по делу с участием Виталия Титича, по мнению авторов открытого письма, имеет явные признаки конфликта интересов.

В то же время авторы письма утверждают, что к ним поступают предложения от общающихся с Титичем людей: "заплатить 100 000 долларов за прекращение судебной волокиты".

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