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Инвесторы ожидают выплату долгов за зеленую энергию в 2025 году, - эксперт

Фото: инвесторы ожидают выплату долгов за зеленую энергию в 2025 году (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Государство должно обеспечить погашение всех долгов в зеленой энергетике в 2025 году, поскольку это откроет путь для новых инвестиций в отрасль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрею Конеченкова.

"На основании последних заявлений "Гарантированного покупателя", этот год будет ключевым для того, чтобы максимально довести долги до минимума", - сказал Конеченков.

По его словам, если государство минимизирует долги, то это улучшит инвестиционный климат и откроет возможности для новых инвестиций в отрасль.

"Я думаю, что больше откроется дорога для новых инвестиций именно в сектор зеленой электроэнергии", - подчеркнул председатель правления УВЭА.

 

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