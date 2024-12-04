Инвесторы назвали 5 причин срыва зеленых аукционов в Украине в 2024 году

"Очевидно, что как международным, так и внутренним инвесторам не хватает доверия правительству. Несмотря на этот плохой результат, Украина 30 ноября объявила, что в следующем году продлит аукцион на 250 МВт ветровой энергии, а также 33 МВт солнечной энергии и 47 МВт для альтернативных источников зеленой энергии", - сказал Конеченков.

По его словам, провал пилотного зеленого аукциона в Украине можно исправить путем решения 5 главных проблем, возникающих у инвесторов в энергетике.

К первым проблемам, по мнению Конеченкова, следует отнести слишком низкие квоты для участников аукциона, особенно в направлении ветроэнергетики, а также ограничение участия инвесторов – когда каждый может получить поддержку на строительство не более 25% от общего размера квоты.

Кроме того, инвесторы видят конфликт интересов - когда Укрэнерго несет, но не должно нести ответственность за определение размера квот из-за того, что финансирует по тарифу на передачу услуги ГП "Гарантированный покупатель". А он, в свою очередь, отвечает за расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Как отмечается, "Укрэнерго" уже столкнулось с "хроническим дефицитом тарифа на передачу электроэнергии", поэтому есть основания для осторожности по увеличению размера квот.

К другим важным проблемам Конеченко относит несовершенство механизма рыночной премии для производителей зеленой электроэнергии, работающих с "Гарантированным покупателем", а также сложности с полноценной реализацией государством специальных обязанностей по компенсации нерыночных тарифов на электроэнергию для населения.

"Пока правительство не решит эти системные проблемы и не создаст надежную, прозрачную и благоприятную для инвесторов среду, страна будет бороться за инвестиции, необходимые для удовлетворения своих энергетических потребностей и построения устойчивого будущего", - подчеркнул председатель правления УВЕА.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.