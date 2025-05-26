Поверившие в Трампа инвесторы потеряли деньги на украинских облигациях, - Bloomberg

Как отмечает агентство, покупка украинских облигаций была одной из самых популярных сделок на развивающихся рынках в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Однако облигации дешевеют, поскольку перспективы того, что Трамп выполнит свои обещания и выступит посредником в заключении мирного соглашения, становятся все менее вероятными.

Это разительный поворот по сравнению с их успехами в начале года, когда ставки на прекращение огня сделали украинский долг лидером по доходности. Стоимость некоторых облигаций почти удвоилась после реструктуризации в августе. Ставки на мир подняли рынки по всей Восточной Европе.

"Рынок вернулся к уровням, наблюдавшимся до выборов Трампа", - сказал Виктор Сабо, инвестиционный директор Aberdeen Investments. "Обещание обеспечить мир на следующий день после инаугурации столкнулось с реальностью, что Путин не хочет мира".

Долларовые облигации Украины неоднократно оказывались среди худших показателей на развивающихся рынках на прошлой неделе. Облигации, подлежащие погашению в 2035 году, будущие выплаты по которым связаны с экономическими показателями Украины, торговались чуть выше 50 центов за доллар, что ниже примерно 70 центов в феврале, что указывает на более глубокие проблемы.

"Основное влияние задержек в мирных переговорах, очевидно, проявилось в суверенных облигациях Украины", - сказал Мартин Берчетче , управляющий портфелем в Frontier Road. "Инвестиции в эти облигации основаны на каком-то прекращении огня или разрешении боевых действий".

Успех Восточной Европы

Между тем, в Восточной Европе в целом причины разворота на украинском рынке облигаций заключаются в том, почему биржи от Варшавы до Будапешта зафиксировали один из самых больших приростов в мире.

Первоначально активы на востоке ЕС поддерживались надеждами на мирное соглашение, которое принесет стабильность и больше инвестиций в регион.

Впоследствии возможность того, что Трамп ограничит военную поддержку Европы и отойдет от мирного процесса, подтолкнула Германию и другие правительства к действиям. Сотни миллиардов евро, которые они пообещали выделить на оборонные расходы, подняли рынки по всей Восточной Европе, делая ставки на то, что их экономики выиграют.

Основные фондовые индексы в Варшаве, Праге и Будапеште принесли инвесторам доходность свыше 30% в этом году в долларовом выражении. А венгерский форинт, чешская крона и польский злотый находятся на вершине роста развивающихся рынков по отношению к доллару в 2025 году