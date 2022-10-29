Инвесторы хотят добавить в энергосистему 300 МВт "зеленых" мощностей, - эксперт

Инвесторы хотят достроить 300 МВт мощностей зеленого поколения в Украине на фоне критических проблем в энергосистеме и отключений электроэнергии, происходящих из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта энергетических программ Центра Разумкова Максима Белявского.

"Есть инвесторы, которые готовы во время войны генерировать 300 МВт электрической энергии, установить уже прямо сейчас столь солидную мощность ветровых электростанций и солнечных электростанций", - сказал Белявский.

В то же время эксперт считает, что необходима обратная связь от власти на эту инициативу инвесторов, потому что для достройки этих проектов нужно, чтобы власти продлили минимум в год действие договоров pre-PPA.

По его словам, в направлении восстановления и развития энергетики не нужно ждать окончания войны, потому что такие проекты нужно реализовывать уже сейчас.

Кроме того, Белявский презентовал результаты исследования по стратегическим ориентирам послевоенного восстановления Украины.

Им, в частности, предлагается государству обеспечить условия для увеличения доли использования возобновляемых источников энергии с 9 до 30% в 2030 году и при этом уменьшить долю использования угольной генерации с существующих 30% до 10% в 2030 году.

Как сообщалось, 2 сентября президент заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

При этом, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности зеленой энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года.