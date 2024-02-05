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Инвесторы не видят целесообразности вкладываться в децентрализованную энергетику Украины, - эксперт

Понедельник 05 февраля 2024 18:56
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Инвесторы не видят целесообразности вкладываться в децентрализованную энергетику Украины, - эксперт Фото: инвесторы не видят целесообразности вкладываться в децентрализованную энергетику Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Украине недостаточно экономической основы для развития децентрализованной энергетики, что подтверждается малой заинтересованностью инвесторов и инвестициями в это направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного диспетчера "Укрэнерго" Виталия Зайченко.

"Чтобы инвестор пришел и начал строить, генерация должна быть экономически сбалансированной, зарабатывать средства за свою работу в энергосистеме. Пока она не строится", - сказал Зайченко.

По его словам, основная причина - нужная генерация не строится, поскольку у инвесторов нет понимания, как она будет зарабатывать.

"Никто не видит экономики этого нового поколения. Хотя потребность в нем есть, потребность даже перезрела и нужно развивать эту децентрализованную генерацию для того, чтобы обеспечить устойчивость и гибкость нашей энергосистемы", - отметил Зайченко.

Он добавил, что энергосистема Украины пока достаточно негибкая. Именно децентрализованное поколение может предоставить услугу обеспечения гибкости энергосистемы.

"При текущих ценах на энергоресурсы и электроэнергию уменьшение мощности приводит к снижению коэффициента экономической эффективности этого поколения или продлению срока окупаемости таких проектов", - добавил он.

Напомним, ранее "Укрэнерго" заявляли, что Украина должна максимально способствовать привлечению инвестиций в строительство распределенной энергетики, чтобы повысить свою энергетическую безопасность.

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Электроэнергия инвестиции в Украину
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