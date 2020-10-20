Компанія "Інвестохіллс Веста" має намір звернутися в суд для захисту репутації

В "Інвестохіллс Веста" заявляють, що на компанію була здійснена інформаційна атака з метою зіпсувати бізнес-репутацію і надати громадськості завідомо неправдиву, нічим не підтверджену інформацію.
Про це йдеться в прес-релізі компанії.
Зокрема, у компанії стверджують, що приватний адвокат Тетяна Козаченко висунула проти "Інвестохіллс Веста" та її засновника Андрія Волкова неправдиві звинувачення.
"Інвестохіллс Веста заперечує інформацію про наявність даних держреєстру про стягнення 35 і більше об'єктів нерухомості за останні два тижні. Всі описані "схеми" Тетяни Козаченко - це суто її вигадка, яка не має нічого спільного з дійсністю", - повідомляють в компанії.
В підтвердження своїх слів, в компанії відзначають, що:
"Ми втомилися від кричущих порушень боржників, олігархів і правоохоронних органів, які покривають або навмисне не помічають все беззаконня, що відбувається на фінансовому ринку України. На додаток до усього, якісь колишні захисники-адвокати цих самих олігархів розповсюджують у медіа огидну брехню з метою знову відвести від відповідальності своїх клієнтів", - заявив Андрій Волков
У зв'язку зі сформованою ситуацією, ФК "Інвестохіллс Веста" має намір захищати свою ділову репутацію в суді.
Нагадаємо, "Інвестохіллс Веста" представлена на ринку вже понад 10 років. Група компаній Investohills, куди входить ФК "Інвестохіллс Веста", створила фонд "Інвестохіллс Хеліантус" в розмірі 100 млн доларів для інвестування коштів фондів з Європейського Союзу і США в український ринок проблемних боргів.