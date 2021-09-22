В "Інвестохіллс" закликали УЗ провести реструктуризацію боргів

"Маючи постанову госпсуду Донецької області від 15 липня 2020 року про заміну боржника (ДП "Донецька залізниця") на правонаступника (АТ "Укрзалізниця"), підтверджене Верховним судом, наша компанія прийняла рішення переуступити своє право вимоги боргу кілька місяців тому в зв'язку з потенційною політизацією процесу стягнення, що власне і сталося. Відносинам між господарюючими суб'єктами пан Лещенко намагається надати політичного забарвлення. При цьому, роблячи різноманітні заяви, він навіть не намагався розібратися, хто ж є реальним кредитором, хоча всі необхідні відомості він міг би почерпнути у юристів УЗ. Ми всі прекрасно розуміємо, що ця піар активність викликана єдиною причиною - нездатністю менеджменту компанії і наглядової ради здійснювати ефективне управління фінансами та кредиторською заборгованістю держпідприємства", - зазначив засновник "Інвестохіллс" Андрій Волков.

Бізнесмен вважає, що влада повинна задатися питанням, чому "Укрзалізниця", у якій є кошти, щоб розрахуватися за боргами, проводить вибіркове погашення боргів (наприклад, десятки мільйонів доларів були погашені "Ощадбанку" Росії з відома і санкції наглядової ради) і при цьому не вступає в жодні переговори, і навіть не відповідає на неодноразові письмові звернення кредиторів, яким, з якоїсь причини, борги віддавати не бажає.

ФК "Інвестохіллс" неодноразово закликала керівництво "Укрзалізниці" до мирного врегулювання проблемної заборгованості, писала листи і пропонувала реструктуризувати борг. Однак, ні конструктивного діалогу, ні навіть зворотного зв'язку від представників підприємства ми не дочекалися. Тому нами було прийнято рішення про переуступку прав вимоги до АТ "Укрзалізниця" іншій юрособі", - пояснив Волков.

У правильності свого розуміння ситуації і послідовності УЗ у вибірковому погашенні боргів, за словами бізнесмена, компанія переконалася ще раз після того, як днями Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу "Укрзалізниці", визнавши недійсним укладений між "Промінвестбанком" і американським інвестиційним фондом VR Global Partners, договір купівлі-продажу права вимоги кредитної заборгованості АТ УЗ.

Причина анулювання договору формальна і не має ніякого відношення ні до суті, ні до суми боргу - в "Укрзалізниці" наполягали, що VR Capital не мав права на придбання її боргів, оскільки це була так звана "операція факторингу", на яку в Україні потрібно мати ліцензію, а іноземний інвестиційний фонд не має статусу фінустанови в Україні.

"Було б набагато правильніше, щоб окремі члени наглядової ради перестали піаритися на проблемах ввіреного їм підприємства, а зайнялися своїми прямими обов'язками, а УЗ не вела численні битви в спробі відтягнути неминуче - виконання визнаних Верховним судом вимог щодо погашення боргів компанії. Замість цього членам наглядової ради і менеджменту "Укрзалізниці" потрібно виробити єдині для всіх своїх кредиторів правила по реструктуризації боргів, вступити з усіма в діалог, щоб не сортуючи за невідомими принципами, і, нарешті, привести фінанси компанії в порядок. Це дозволить УЗ вийти зі стану перманентного дефолту, який не дає компанії розвиватися і залучати необхідні інвестиції, і в цілому позитивно позначиться на інвестиційному кліматі в Україні", - вважає засновник "Інвестохіллс".