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Инвестиции в зеленую энергетику вырастут после разрешения долгового кризиса, – инвесторы

Четверг 21 ноября 2024 18:40
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Инвестиции в зеленую энергетику вырастут после разрешения долгового кризиса, – инвесторы Фото: инвестиции в зеленую энергетику вырастут после разрешения долгового кризиса (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Международные инвесторы не заинтересованы вкладывать большие средства в строительство станций зеленой энергетики в Украине и участвовать в "зеленых" аукционах, пока государство не решит проблему многомиллиардных задолженностей ГП "Гарантированный покупатель" за зеленую энергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской.

"Мы об этом говорим почти 2 года. У нас не решен вопрос офтейка. То есть инвестору, который построит новую генерацию, некому ее гарантированно продать", - сказала Верещинская.

По ее словам, сейчас "Гарантированный покупатель" может быть таким офтейкером, однако инвесторы не соглашаются на такое сотрудничество из-за многомиллиардных долгов и потому не участвуют в "зеленых" аукционах.

"Многие имеют большую проблему иметь контрагентом государственную компанию, которая им задолжала по зеленому тарифу все эти предыдущие годы. Это будет основным препятствием для многих инвесторов на этом аукционе и на будущих аукционах", - подчеркнула Верещинская.

Она отметила, что в Украине по умолчанию стоимость новых проектов энергетики дороже, чем в других странах, поэтому Украине нужно прилагать усилия, чтобы заинтересовать международные финансовые организации или банки финансировать проекты ВИЭ в Украине.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 млрд гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.

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