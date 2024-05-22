Инвестиции в энергетику ускорят страхование от военных рисков и решение долгового кризиса, - эксперт

Украина должна обеспечить инвесторам, которые могут вкладывать средства в новую возобновляемую и распределенную энергетику, возможность получить страхование от военных рисков, а также способствовать преодолению долговых проблем на рынке электроэнергии.

Об этом заявил эксперт CIGRE Борис Костюковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Инвесторы очень внимательно смотрят на существующие проблемы и необходимо обеспечить, как минимум, страхование от военных рисков, если мы говорим о каких-то инвестициях. Кроме того, финансовые проблемы рынка электроэнергии хорошо всем известны и нырять в этот рынок, с какими-то инвестициями тоже сложно", – сказал Костюковский.

По его словам, необходимо также понимать, что есть определенная потеря доверия инвесторов к обязательствам государства, которые оно берет на себя, а затем не выполняет.

"Это касается зеленого тарифа и балансирующего рынка и некоторых других вопросов. Что делать в краткосрочной перспективе? Понятно, что без гарантий прибыльности и возврата инвестиций ни один проект не будет реализовываться", - добавил Костюковский.

Он отметил, что в мирное время в Украине реализовывались только те проекты энергетики, где государство давало гарантии поддержки, и соответственно такая практика должна распространяться на текущие условия с учетом военных рисков.

В то же время, Костюковский подчеркнул, что надеется на очень быстрые и эффективные действия государства в направлении поддержки инвесторов и решения существующих проблем в энергетике, чтобы новые проекты продолжали реализовываться даже в условиях военного положения.