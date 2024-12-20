Инвентаризацию жилья для переселенцев начнут в ближайшие месяцы: как она должна происходить

В Украине готовят масштабную инвентаризацию жилья, чтобы найти объекты для дальнейшей льготной аренды для переселенцев. Инвентаризация будет происходить в рамках реализации недавно принятого закона 4080-IX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Для ее успешности нужно на уровне правительства принять ряд нормативных актов относительно самой процедуры, так и на уровне парламента упростить ряд разрешительных процедур.

Она отметила, что законодательство о проведении всеукраинской инвентаризации Парламент принял в конце ноября этого года, поэтому, главы общин сейчас входят в практическую плоскость ее проведения. Жилье, которое идентифицируют как возможное для проживания ВПЛ, переселенцы смогут брать в льготную аренду.

Правительство совместно с местными властями должны наработать в течение 3-х месяцев соответствующие решения для старта инвентаризации. По сути, от Кабмина ждут трех нормативно-правовых актов. Первый - о порядке проведения самой инвентаризации и протокола обследования недвижимости, которая под нее будет подпадать.

Второй - о функционировании информационно - аналитической системы, куда будут вноситься все объекты, которые смогут использоваться ВПЛ. Третий - о создании комиссий, которые будут такое жилье обследовать.

Отмечается, что будут созданы комиссии двух уровней - на уровне областных военных администраций и на уровне районных военных администраций. В законе, отметила Шуляк, обязательным пунктом указано участие ОМС в обеих этих комиссиях.

"Важно, чтобы государственная вертикаль не пыталась сделать эту инвентаризацию на бумаге. Поэтому предусмотрено, чтобы обязательно техническое состояние жилья оценивалось физически. То есть, речь идет о выходе, так сказать, в поле, включая фотофиксацию, и оценивание потенциального количества мест для проживания", - пояснила Шуляк.

Она уточнила, что соответствующую нормативку нужно наработать в течение следующих трех месяцев, включая создание инвентаризационных комиссий на уровне как ОВА, так и комиссий по обследованию на уровне РВА.

По словам Шуляк, нужно также провести предварительную законодательную работу, поскольку после инвентаризации для такой недвижимости нужно будет провести ряд разрешительных процедур, которые из-за бюрократических процессов могут затянуться. Поэтому для объектов, которые попали под инвентаризацию и которые можно использовать в качестве жилья для ВПЛ, на уровне законодательства будут просить упрощения определенных процедур.

"Понятно, что будут вопросы и по земле, и по вводу в эксплуатацию, и по получению права собственности. Что-то не будет соответствовать стандартам, где-то будут нарушения ГСН, где-то не будет укрытия, или несоблюдение стандартов энергоэффективности и тому подобное. Поэтому сейчас мы будем собирать практическую базу кейсов, которые, с одной стороны, можно будет показывать другим главам громад как положительные, а с другой - очень тяжелые. Над ними нужно работать уже сейчас, чтобы что-то изменить на уровне закона, а что-то на уровне постановлений правительства", - подчеркнула Елена Шуляк.

Она также подчеркнула, что важной целью инвентаризации является не только поиск объектов, которые могут быть использованы как жилье для льготной аренды ВПЛ, а и доказательство для международных партнеров в том, что Украина эффективно работает над аккумулированием всех возможных ресурсов для решения жилищного вопроса для ВПЛ.

"Международные партнеры готовы помогать, но они будут это делать при условии, когда будет конкретика в том, что именно нужно делать, с чем работать. Поэтому мы должны им показать - на этот объект нужно столько инвестиций, на этот - столько. Это даст нам такое количество мест для проживания, а это - другое. То есть, это та работа, чтобы мы смогли привлечь финансирование. Наши доноры готовы помогать, как с разработкой технических решений для реализации такого проекта, так и с инвестициями в обустройство такого жилья", - резюмировала Шуляк.