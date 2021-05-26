Інцидент з літаком Ryanair: у небі України повідомлень про нестандартну ситуацію не було

Керівник "Украероруху" Андрій Ярмак заявив, що під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України повідомлень про нестандартну ситуацію на борту не було. Запитів на зміну плану польоту також не поступали.
Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.
Ярмак підкреслив, що під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України, що відбувся 23 травня, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з поданим планом польоту та відповідно до встановлених правил та процедур.
"Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху "Украероруху" з жодних джерел не надходило", - зазначив очільник компанії.
За його словами, упродовж 25-хвилинного перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувались у штатному режимі, як це передбачено Стандартами та рекомендованою практикою ІСАО.
Так, Олександр Лукашенко заявив, що літак Ryanair після повідомлення про закладену бомбу не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Тому його посадили в Мінську.
Нагадаємо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенко загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".